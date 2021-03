Juventus | addio a centrocampo | Mourinho e Klopp preparano l’assalto

Leggi su juvedipendenza

– Il suo acquisto doveva servire ad incrementare il tasso qualitativo della rosa bianconera e invece, fino a questo momento, si è rivelato un vero e proprio flop. Stiamo parlando di Aaron Ramsey, che Fabio Paratici prese a parametro zero dopo che il gallese si era svincolato dall'Arsenal: falcidiato da numerosi infortuni che ne hanno pregiudicato la tenuta fisica, la mezzala non è mai riuscito a confermare le buone pressioni destate in Premier., Ramsey verso il ritorno in Premier League Ecco perché, stando alle ultime indiscrezioni, la Juve starebbe valutando una sua possibile cessione, che non si preannuncia affatto facile, dal momento che l'ex Gunners percepisce qualcosa come 7 milioni di euro a stagione sotto l'ombra della Mole e non sarebbe disposto a decurtarsi lo stipendio.