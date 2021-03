Ghost - Fantasma, Whoopi Goldberg: "Patrick Swayze si rifiutò di fare il film senza di me" (Di martedì 23 marzo 2021) Patrick Swayze, scomparso nel 2009 all'età di 57 anni, insistette affinché Whoopi Goldberg partecipasse alle audizioni di Ghost - Fantasma. Se non fosse stato per Patrick Swayze, Whoopi Goldberg probabilmente non avrebbe recitato in Ghost - Fantasma, pellicola che le fece vincere un Golden Globe, un BAFTA Award e l'Oscar per la migliore attrice non protagonista. Intervistata da Naomi Campbell, durante un episodio di No Filter with Naomi, l'attrice ha rivelato di aver ottenuto la parte "grazie a Patrick". Parlando con Naomi la Goldberg ha spiegato: "Un'amica mi disse che 'ogni donna nera era andata alle audizioni di Ghost.' Ero confusa, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021), scomparso nel 2009 all'età di 57 anni, insistette affinchépartecipasse alle audizioni di. Se non fosse stato perprobabilmente non avrebbe recitato in, pellicola che le fece vincere un Golden Globe, un BAFTA Award e l'Oscar per la migliore attrice non protagonista. Intervistata da Naomi Campbell, durante un episodio di No Filter with Naomi, l'attrice ha rivelato di aver ottenuto la parte "grazie a". Parlando con Naomi laha spiegato: "Un'amica mi disse che 'ogni donna nera era andata alle audizioni di.' Ero confusa, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ghost - Fantasma, Whoopi Goldberg: 'Patrick Swayze si rifiutò di fare il film senza di me'… - LaCortopassi : Pure il fantasma stronzo. Neanche nel regno dei morti non si trova pace #ghost - IStremato : @tinapica88 Ghost fantasma ?? è come Rocky per maschietti, ogni volta che passa in TV si guarda e basta. Anche se lo sai a memoria. - ilGerrino92 : Tra mascherine e tosse... da 'Ghost - Fantasma' a 'Covid - Pandemia' è un attimo ?? #Ghost - lucabelly13 : RT @TeleConsiglio: #Ghost ha una magia dentro che non si può spiegare. Il film era costato 22milioni di dollari e ne incassò più di 500. Ec… -