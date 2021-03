Gattuso è il primo nome nella lista di Lotito (Di martedì 23 marzo 2021) Il rinnovo di mister Simone Inzaghi con la Lazio tarda ad arrivare. Il tecnico che ormai guida i biancocelesti dal 2016, non ha ancora siglato nessun documento che lo leghi al club capitolino per un altro periodo. L’allenatore ogni qualvolta gli viene posta la domanda risponde che i rapporti con Lotito sono ottimi, ma allora perchè la firma non si è vista? Intanto il numero uno della società si guarda intorno e Gattuso è il primo nome nella sua lista. Pino Wilson: “L’era Inzaghi non è finita” Gattuso è il primo nome per Lotito, cosa succede in casa Lazio? Complice il periodo pieno di impegni, tra Serie A e Champions League, Inzaghi e la squadra non si sono mai fermati. Complici forse anche i risultati non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Il rinnovo di mister Simone Inzaghi con la Lazio tarda ad arrivare. Il tecnico che ormai guida i biancocelesti dal 2016, non ha ancora siglato nessun documento che lo leghi al club capitolino per un altro periodo. L’allenatore ogni qualvolta gli viene posta la domanda risponde che i rapporti consono ottimi, ma allora perchè la firma non si è vista? Intanto il numero uno della società si guarda intorno eè ilsua. Pino Wilson: “L’era Inzaghi non è finita”è ilper, cosa succede in casa Lazio? Complice il periodo pieno di impegni, tra Serie A e Champions League, Inzaghi e la squadra non si sono mai fermati. Complici forse anche i risultati non ...

