Rolling Stones: pirataggio o tradimento? Non si può mai sapere coi Rolling Stones ed è questo che li rende così affascinanti: unici, sempre e comunque. Che diavolo stanno combinando? Mick Jagger da un anno vive in Italia, in Sicilia, che batte palmo a palmo, da un museo a una trattoria, aperti solo per lui in barba ad ogni lockdown (se no che Stone sarebbe?). Keith Richards se ne sta rintanato in Connecticut e abbozza sempre nuove idee, frammenti di canzoni. Ronnie Wood si gode la famigliola, dipinge e cazzeggia. Charlie si dedica come sempre al jazz. Il lockdown li tiene separati e intanto questo benedetto maledetto ultimo album (vanno per gli 80, non potranno essercene altri) aspetta ormai da 16 anni. Fatto sta che di colpo, proditoriamente, sgorga fuor dalla rete una clamorosa cornucopia, un triplo bootleg – se è un bootleg – di materiale più o meno inedito, che copre quasi l'intera ...

