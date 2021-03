Raid all’ospedale del Mare, l’Asl Napoli 1: “Scuse? Avanti in tutte le sedi” (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “E’ gravissimo che ancora oggi si cerchi di giustificare un gesto inqualificabile, che ha messo in pericolo medici e pazienti e che ha cagionato un enorme danno a beni del nosocomio e di immagine alla ASL Napoli 1 Centro e alla sanità Campana”. Sono queste le parole con le quali la direzione strategica dell’Asl Napoli 1 Centro commenta “il tardivo e improbabile pentimento del giovane che lo scorso 19 marzo, assieme ad altre persone, si è scagliato contro le guardie giurate e sanitari dell’Ospedale di Ponticelli. Un gesto aggravato, si legge ancora nella nota, dalla pianificazione con la quale l’aggressione è stata filmata e diffusa sui social”. “Nelle dichiarazioni rese oggi alla stampa, – si legge – l’uomo continua a voler giustificare il proprio comportamento, dicendo ‘non è bello ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “E’ gravissimo che ancora oggi si cerchi di giustificare un gesto inqualificabile, che ha messo in pericolo medici e pazienti e che ha cagionato un enorme danno a beni del nosocomio e di immagine alla ASL1 Centro e alla sanità Campana”. Sono queste le parole con le quali la direzione strategica del1 Centro commenta “il tardivo e improbabile pentimento del giovane che lo scorso 19 marzo, assieme ad altre persone, si è scagliato contro le guardie giurate e sanitari dell’Ospedale di Ponticelli. Un gesto aggravato, si legge ancora nella nota, dalla pianificazione con la quale l’aggressione è stata filmata e diffusa sui social”. “Nelle dichiarazioni rese oggi alla stampa, – si legge – l’uomo continua a voler giustificare il proprio comportamento, dicendo ‘non è bello ...

Advertising

anteprima24 : ** #Raid all'ospedale del Mare, l'Asl #Napoli 1: 'Scuse? Avanti in tutte le sedi' ** - NapoliToday : #Cronaca Raid all'Ospedale del Mare, l'Asl: 'Pentimento tardivo e gesto ingiustificabile' - corrmezzogiorno : #Napoli VD Ospedale del Mare, l’autore del raid chiede scusa ma presenta denuncia per ... - rep_napoli : Raid all’Ospedale del Mare in diretta Fb, il neomelodico Mauro: “Chiedo scusa per gli insulti ma voglio giustizia p… - cronista73 : Napoli, l’autore del raid all’Ospedale del Mare presenta denuncia per la morte del nonno -

Ultime Notizie dalla rete : Raid all’ospedale Assalto al portavalori nel supermercato Globo a Casoria: quattro rapinatori con il kalashnikov Il Mattino