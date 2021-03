Governo, da mini condono a scintille Letta-Salvini: tensione nella maggioranza (Di lunedì 22 marzo 2021) La vera scommessa del Governo a trazione Draghi è – oltre, ovviamente, a traghettare il Paese fuori dall’emergenza – riuscire a mettere d’accordo le diverse anime della maxi maggioranza che lo sostiene. Passaggio senza il quale, di fatto, fallirebbe l’obiettivo. Fin qui, su indicazione del Presidente del Consiglio, la parola d’ordine è zero polemiche e profilo basso. Tanto che persino il combattivo Matteo Salvini, su più di una questione, ha cambiato repentinamente strategia, facendo buon viso a cattivo gioco. Così, stavolta, laddove ha fatto un passo indietro, ci ha pensato il neo Segretario del PD a far salire l’asticella della tensione. A poche ore, dalla sua plebiscitaria elezione, ha pensato bene di ritirare fuori dal cassetto la vexata quaestio Ius soli che in un baleno ha risvegliato il “dormiente” leader della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) La vera scommessa dela trazione Draghi è – oltre, ovviamente, a traghettare il Paese fuori dall’emergenza – riuscire a mettere d’accordo le diverse anime della maxiche lo sostiene. Passaggio senza il quale, di fatto, fallirebbe l’obiettivo. Fin qui, su indicazione del Presidente del Consiglio, la parola d’ordine è zero polemiche e profilo basso. Tanto che persino il combattivo Matteo, su più di una questione, ha cambiato repentinamente strategia, facendo buon viso a cattivo gioco. Così, stavolta, laddove ha fatto un passo indietro, ci ha pensato il neo Segretario del PD a far salire l’asticella della. A poche ore, dalla sua plebiscitaria elezione, ha pensato bene di ritirare fuori dal cassetto la vexata quaestio Ius soli che in un baleno ha risvegliato il “dormiente” leader della ...

