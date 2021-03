Le pennette chez Silvio e il cavallo di Macron. Manuale per perfetti negoziatori (Di domenica 21 marzo 2021) La cena di gala nella caserma di Coppito durante il G8 dell’Aquila, quando Silvio Berlusconi stravolse il protocollo facendo sedere ai suoi lati i due “nemici” Obama e Gheddafi che finirono per stringersi pubblicamente la mano. L’importanza della “diplomazia calcistica” per Franco Frattini che da ministro degli Esteri propose che il Comitato Internazionale Olimpico sedesse al tavolo dell’Onu come osservatore permanente. Ma anche la simbologia del regalo con cui la Francia contraccambiò la coppia di panda ricevuta dalla Cina: un cavallo, perché Xi Jinping li alleva e perché “Ma” - sillaba iniziale di Macron – significa appunto “cavallo” in mandarino. Fino alla “pizza diplomacy” dell’ambasciatore americano a Roma, che costruì un forno a legna nel parco di Villa Taverna per offrire margherite agli ospiti di riguardo. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) La cena di gala nella caserma di Coppito durante il G8 dell’Aquila, quandoBerlusconi stravolse il protocollo facendo sedere ai suoi lati i due “nemici” Obama e Gheddafi che finirono per stringersi pubblicamente la mano. L’importanza della “diplomazia calcistica” per Franco Frattini che da ministro degli Esteri propose che il Comitato Internazionale Olimpico sedesse al tavolo dell’Onu come osservatore permanente. Ma anche la simbologia del regalo con cui la Francia contraccambiò la coppia di panda ricevuta dalla Cina: un, perché Xi Jinping li alleva e perché “Ma” - sillaba iniziale di– significa appunto “” in mandarino. Fino alla “pizza diplomacy” dell’ambasciatore americano a Roma, che costruì un forno a legna nel parco di Villa Taverna per offrire margherite agli ospiti di riguardo. Il ...

