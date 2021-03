Vaccino | de Magistris firma l’appello a Mattarella per lo stop ai brevetti

(Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco di Napoli Luigi deè tra i primitari della lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergioaffinchè l’Italia si schieri per loaisui vaccini. Sono oltre 100 gli amministratori e le amministratrici locali, oltre a rappresentanti ed esponenti di liste della sinistra diffusa e di cittadinanza, che al momento hanno aderito all’iniziativa della “Rete delle città in Comune” su questo tema. “Ci lascia sgomenti – si legge tra l’altro nella lettera-appello – l’aver appreso che l’11 marzo scorso il nostro paese si sia espresso in sede di OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) contro la sospensione della proprietà intellettuale sui vaccini anti Covid. Questa decisione non è solo poco solidale verso altri paesi ma è contraria ...

... anzi alcuni lo accusarono apertamente (vedi il sindaco de: "inqualificabile e indegno abuso di potere"; o Salvini: "Per esibizionismo ha tolto ila chi ne aveva più bisogno") di ...... allora potete farvi tranquillamente il'. Fu subissato da polemiche: 'Un abuso di potere', tuonò il sindaco di Napoli Luigi De. 'Non aveva alcun titolo per togliere una fiala a un ...