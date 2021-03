Serie A live: Crotone - Bologna 2 - 3 e Spezia - Cagliari 2 - 1. Risultati e classifica (Di sabato 20 marzo 2021) Il sabato della ventottesima giornata di Serie A inizia con la spettacolare rimonta del Bologna che sbanca Crotone . Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto il Parma sconfitto in casa dal Genoa , la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Il sabato della ventottesima giornata diA inizia con la spettacolare rimonta delche sbanca. Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto il Parma sconfitto in casa dal Genoa , la ...

Advertising

InterMagazine2 : DIRETTA ONLINE - Serie A, Inter-Sassuolo: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #SerieB: colpo Lecce, l'Empoli va in fuga. Venezia vola: tripletta di Aramu al Monza. La Spal rientra in zona playoff https:/… - cmdotcom : #SerieB: colpo Lecce, l'Empoli va in fuga. Venezia vola: tripletta di Aramu al Monza. La Spal rientra in zona playo… - repubblica : ?? Calcio, serie A: la sfida salvezza Spezia-Cagliari finisce 2-1 -