Tre big di Serie A si contendono Pezzella, tra queste c’è anche il Napoli (Di venerdì 19 marzo 2021) German Pezzella, a fine stagione potrebbe dire addio alla Fiorentina. La Repubblica svela i retroscena, sembrerebbe che il Napoli sia tra le prime contendenti. Pezzella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 19 marzo 2021) German, a fine stagione potrebbe dire addio alla Fiorentina. La Repubblica svela i retroscena, sembrerebbe che ilsia tra le prime contendenti.… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Castiglioni La Castiglioni col virus: Un’altra big azzurra con il Covid: è la r… - moonmytimej : RT @swanvrose: ho appena letto che il nuovo edificio della big hit avrà una palestra di tre piani ora capisco il perché di quel jungkook gi… - Ele66661 : RT @SOVFTKOOK: noi “big hit chiudi le palestre non se ne può più” big hit *mette non un piano di palestra ma TRE* ma saranno stronzi io p… - bts_txt_13_04 : RT @SOVFTKOOK: noi “big hit chiudi le palestre non se ne può più” big hit *mette non un piano di palestra ma TRE* ma saranno stronzi io p… - stayblueon : RT @SOVFTKOOK: noi “big hit chiudi le palestre non se ne può più” big hit *mette non un piano di palestra ma TRE* ma saranno stronzi io p… -