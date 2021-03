Calcio, campionati regionali di vertice: le modalità della ripresa (Di venerdì 19 marzo 2021) Via libera della FIGC alla ripresa per i campionati di Eccellenza maschile e femminile di Calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di Calcio a 5 per la stagione 2020-2021. Il Presidente Federale, d’intesa con i Vicepresidenti, ha comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti le decisioni assunte per ciascuna Regione in ordine alla ripresa delle sopracitate competizioni.Eccellenza maschile - In base a quanto stabilito dalla FIGC avranno diritto a una promozione in Serie D le società di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Trento/Bolzano. Due promozioni per Campania, Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, Sicilia, Toscana e Veneto. Tre promozioni per la Lombardia. Nessuna promozione per Basilicata, Friuli Venezia Giulia e ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 marzo 2021) Via liberaFIGC allaper idi Eccellenza maschile e femminile dia 11 e imaschili e femminili di Serie C-C1 dia 5 per la stagione 2020-2021. Il Presidente Federale, d’intesa con i Vicepresidenti, ha comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti le decisioni assunte per ciascuna Regione in ordine alladelle sopracitate competizioni.Eccellenza maschile - In base a quanto stabilito dalla FIGC avranno diritto a una promozione in Serie D le società di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Trento/Bolzano. Due promozioni per Campania, Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, Sicilia, Toscana e Veneto. Tre promozioni per la Lombardia. Nessuna promozione per Basilicata, Friuli Venezia Giulia e ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio campionati Calcio Eccellenza, in Emilia Romagna una sola promozione Via libera della FIGC alla ripresa per i campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie C - C1 di calcio a 5 per la stagione 2020 - 2021. Il Presidente Federale, d'intesa con i Vicepresidenti, ha comunicato alla Lega Nazionale ...

Concessa la deroga, l'Eccellenza può ripartire Protocollo Alle competizioni che riprenderanno, così come agli allenamenti collettivi, dovrà essere applicato il protocollo sanitario attualmente vigente per i Campionati nazionali della LND e le ...

La BeneLiga introdurrà i campionati sovranazionali nel calcio? Il Post Calcio Eccellenza, in Emilia Romagna una sola promozione Eccellenza maschile - In base a quanto stabilito dalla FIGC avranno diritto a una promozione in Serie D le società di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Tren ...

Gasperini allenatore dell'anno 2020, Atalanta miglior squadra al Galà del Calcio Miglior allenatore e miglior squadra: doppietta dell'Atalanta al Gran Galà del Calcio, che riceve i due premi relativi alla passata stagione. La Dea è stata votata infatti come la miglior squadra ...

