Abitare Udine | quartiere San Domenico 2030

(Di giovedì 18 marzo 2021) È stato presentato a Palazzo D’Aronco il progetto “ – Comunità al plurale” che interesserà un’area di 73.800 metri quadrati e 16 edifici, di cui 15 comunali e uno dell’Ater, per un totale di 164 alloggi e con il quale l’Amministrazione Comunale punta a ottenere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un contributo di 15 milioni di euro. Presenti il Sindaco diPietro Fontanini, l’Assessore alla pianificazione territoriale Giulia Manzan, l’architetto Giovanni La Varra dello Studio Barreca & La Varra di Milano, il Presidente dell’Ater Giorgio Michelutti e il Direttore dell’Ater Lorenzo Puzzi. Il progetto si inserisce nell’ambito del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’” creato dal Governo per ridurre il disagio abitativo e insediativo urbano, con particolare attenzione alle periferie, e migliorare la ...

...un'area di 73.800 metri quadrati e che partecipa al bando del Ministero delle Infrastrutture per la qualità dell'. Il progetto di riqualificazione urbanistica presentato in Comune anel ...È stato presentato questa mattina a Palazzo D'Aronco il progetto ': quartiere San Domenico 2030 - Comunità al plurale' che interesserà un'area di 73.800 metri quadrati e 16 edifici, di cui 15 comunali e uno dell'Ater, per un totale di 164 alloggi e con ...