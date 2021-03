Vaccini Covid-19 | quali sono | come funzionano e il punto sulla sicurezza

Leggi su dilei

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “La fiducia nellae nell’efficacia deiche abbiamo approvato è di fondamentale importanza. La decisione finale dell’Ema sarà data giovedì 18 marzo 2021”. Recita più o meno così quanto detto dalla direttrice dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke. Siamo quindi in attesa di un giudiziopossibile associazione (non c’è motivo per parlare di correlazione, quindi di chiaro rapporto causa-effetto) tra l’impiego di uno deiattualmente disponibili in Italia e eventi di tromboembolie. Bisogna fare molta attenzione a non confondere queste due situazioni: non per nulla i latini che sapevano usare bene le parole, differenziavano “post-hoc”, ciò una cosa che ne segue temporalmente un’altra casualmente, e “propter hoc”, che utilizzavano quando invece era chiaro il rapporto tra un’azione e ...