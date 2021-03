La Sardegna annuncia più controlli. Per chi arriva a Sant'Antioco obbligo di quarantena (Di mercoledì 17 marzo 2021) Primo atto ufficiale dei sindaci contro il pericolo di arrivi di massa nelle seconde case in Sardegna in vista della Pasqua. Il primo cittadino di Sant'Antioco, Ignazio Locci, ha firmato un'ordinanza con una stretta ulteriore per chi arriva da zone rosse, arancioni o dall'estero: previsto da domani l'obbligo di quarantena per 10 giorni sull'isola a sud ovest della Sardegna anche se si è in possesso di tampone antigenico-rapido negativo. Escluse dall'isolamento le persone già vaccinate e chi arriva per motivi di lavoro, necessità o salute dimostrabili con l'autocertificazione. E' "una misura di prevenzione, di tutela della nostra comunità, un piccolo contributo di conservazione della cosiddetta zona bianca", chiarisce il sindaco. Terzo comune in zona ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 17 marzo 2021) Primo atto ufficiale dei sindaci contro il pericolo di arrivi di massa nelle seconde case inin vista della Pasqua. Il primo cittadino di, Ignazio Locci, ha firmato un'ordinanza con una stretta ulteriore per chida zone rosse, arancioni o dall'estero: previsto da domani l'diper 10 giorni sull'isola a sud ovest dellaanche se si è in possesso di tampone antigenico-rapido negativo. Escluse dall'isolamento le persone già vaccinate e chiper motivi di lavoro, necessità o salute dimostrabili con l'autocertificazione. E' "una misura di prevenzione, di tutela della nostra comunità, un piccolo contributo di conservazione della cosiddetta zona bianca", chiarisce il sindaco. Terzo comune in zona ...

