Napoli, agguato in strada: ucciso un 77enne. Indagano polizia e carabinieri (Di lunedì 15 marzo 2021) Un uomo di 77 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. L'omicidio è avvenuto intorno alle 19.30. A. V., con precedenti di polizia e legami con la criminalità organizzata, secondo quanto riporta La Repubblica era sopravvissuto ad un agguato nel settembre 2005. Sull'omicidio Indagano polizia e carabinieri che sul posto stanno cercando di ricostruire la dinamica del delitto. In passato, secondo i media locali, era stato arrestato con altre 27 persone per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, un omicidio e un tentativo di omicidio e per violazione della legge sulle armi ed altri reati. In passato all'uomo erano stati sequestrati anche alcuni appartamenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

