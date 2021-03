Elezione Letta | lo Ius Soli fa discutere la Lega

(Di lunedì 15 marzo 2021) Enrico, eletto a grande maggioranza, falaper una proposta. Sul tavolo politico, lo Ius: Salvini si oppone L’a grande maggioranza di Enricoviene accolta da grande entusiasmo, soprattutto dai pentastellati e da Liberi uguali. A storcere il naso però, ladi Matteo Salvini, per una proposta specifica: lo Ius. Matteo Salvini proprio non ci sta, preoccupazione che condivide con Fratelli d’Italia. Le proposte e lo iusTante le proposte sul tavolo, molte incentrate sulle donne e sui giovani, ma non solo: una riforma per il Parlamento, diritto di voi ai sedicenni, partecipazione azionaria dei lavoratori nelle imprese, una nuova legge elettorale, sfiducia costruttiva e il ...

Advertising

Lucia23997964 : RT @La7tv: #tagada @CarloCalenda sull'elezione di Enrico #Letta a segretario del Partito Democratico #tagadala7 - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada @CarloCalenda sull'elezione di Enrico #Letta a segretario del Partito Democratico #tagadala7 - ilvaglio1 : Elezione di Letta alla segreteria Pd, in prima fila a sostenerlo i sanniti dell'assemblea nazionale #pdsannio… - GCucKit : RT @La7tv: #tagada @CarloCalenda sull'elezione di Enrico #Letta a segretario del Partito Democratico #tagadala7 - La7tv : #tagada @CarloCalenda sull'elezione di Enrico #Letta a segretario del Partito Democratico #tagadala7 -

Ultime Notizie dalla rete : Elezione Letta

Come vede l'dia nuovo segretario dem?è un grande europeista da sempre, si sente europeo come noi, vuole un'Europa sempre migliore, politiche europee più ampie. Anzi, ne ...Favorevole al cambio della segreteria del Pd che vede ora Enricoprendere il posto di ...Draghi penso ci sia un tema politico importante - ha osservato - la sua nomina non è frutto di un',...In una relazione ampia Enrico Letta ha tracciato un primo percorso per aprire un dibattito all’interno del PD che si chiuderà in una prossima assemblea nazionale.C'è anzi chi pensa che le elezioni per il Pd siano come l'acqua per gli idrofobi. Allora la prima scommessa è imparare, nel caso, ad accettare la sconfitta politica, senza gridare ogni volta ...