Gli effetti psicologici della pandemia, Maria Felicia Amato: I giovani coloro che soffrono di più (Di domenica 14 marzo 2021) di Rosina Musella Nell’ultimo anno le case sono diventate uffici, palestre, luoghi di svago, molte saracinesche si sono abbassate per sempre, altre attività si sono reinventate grazie alla tecnologia. Indubbiamente l’arrivo del Covid-19 ha modificato le vite di tutti e noi abbiamo deciso di parlare con la psicoterapeuta Maria Felicia Amato dei cambiamenti psicologici che le persone stanno affrontando dallo scoppio della pandemia. La dottoressa, con alle spalle un’esperienza trentennale nel campo della mindfulness (qui una precedente intervista), da marzo 2020 tiene online incontri di meditazione “perché in questo momento abbiamo bisogno di coltivare il coraggio, la fiducia, la forza dei legami anche attraverso la scelta più consapevole dei nostri pensieri.”. Degli ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) di Rosina Musella Nell’ultimo anno le case sono diventate uffici, palestre, luoghi di svago, molte saracinesche si sono abbassate per sempre, altre attività si sono reinventate grazie alla tecnologia. Indubbiamente l’arrivo del Covid-19 ha modificato le vite di tutti e noi abbiamo deciso di parlare con la psicoterapeutadei cambiamentiche le persone stanno affrontando dallo scoppio. La dottoressa, con alle spalle un’esperienza trentennale nel campomindfulness (qui una precedente intervista), da marzo 2020 tiene online incontri di meditazione “perché in questo momento abbiamo bisogno di coltivare il coraggio, la fiducia, la forza dei legami anche attraverso la scelta più consapevole dei nostri pensieri.”. Degli ...

RobertoBurioni : Non sottovalutate gli effetti collaterali dei vaccini anti COVID-19. PS grazie all’anonimo autore. - AmiciUfficiale : Alessandro sei al Serale a tutti gli effetti!!! ?? #Amici20 - Giorgiolaporta : La #Danimarca (che ricordo essere guidata dai socialisti alleati del #Pd e non da pericolosi #NoVax complottisti) h… - ZombieBuster5 : RT @BarbaraRaval: In Spagna molte regioni sospendono #Astrazeneca. Ma non dimentichiamo che gli effetti avversi li ha anche il #vaccinoP… - selinrauhl : RT @gvllespie: @selinrauhl io non riesco a vederlo, ti giuro. però si, per gli effetti e tutto va lasciato stare -

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti Vaccini ed effetti collaterali: a Hong Kong scoppia il caso ... è difficile constatare il collegamento effettivo del decesso a ipotetici effetti causati dai ... mentre le indagini sono ancora in corso per analizzare gli altri quattro misteriosi decessi. Tra i ...

Uomini e Donne, Chiara Rabbi e Davide Donadei allargano la famiglia Davide Donadei e Chiara Rabbi sono innamorati più che mai. Dopo la scelta a Uomini e Donne , il tronista pugliese e la romana non si sono mai lasciati, sperimentando una convivenza a tutti gli effetti. Tra il sogno di continuare ad amarsi ogni giorni di più e acquistare una casa tutta per loro, i due protagonisti del Trono Classico hanno accolto in casa un nuovo arrivato che trattano ...

VACCINI COVID: quali sono gli EFFETTI COLLATERALI di ogni TIPO? Lo ha spiegato l'Agenzia Italiana del Farmaco iLMeteo.it Il medico in pensione che ritorna al lavoro: «Così aiuto gli anziani» Il racconto del dottore che come nel post terremoto cura i più deboli. «La coscienza mi spinge a farlo, la pandemia si vince vaccinando la gente» ...

Napoli secondo gli under 40, De Lise: «Meno tasse e burocrazia. vogliamo una città smart» Matteo De Lise, napoletano, è il presidente dell'Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Da Napoli quindi si occupa, con il suo osservatorio tecnico ...

