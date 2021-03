Covid: Castelli, 'in ultimo dl misure per famiglie ma primo passo, in arrivo dl sostegni' (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Nell'ultimo Decreto Legge sono già state inserite alcune prime misure a sostegno delle famiglie, che consentiranno ai genitori, come già avvenuto nella prima fase, di assistere i figli minori" ma "è un primo passo, in attesa del Decreto 'sostegni' a cui stiamo lavorando in questi giorni e che verrà approvato in Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana. Se saremo tutti uniti, ne usciremo presto". Ad affermarlo in un post su Facebook è il viceministro all'Economia, Laura Castelli. "Immagino la preoccupazione di molte famiglie, e la difficoltà nell'organizzare una quotidianità stravolta da questa pandemia. In un anno - sottolinea Castelli - sono cambiate radicalmente le nostre vite. Posso anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Nell'Decreto Legge sono già state inserite alcune primea sostegno delle, che consentiranno ai genitori, come già avvenuto nella prima fase, di assistere i figli minori" ma "è un, in attesa del Decreto '' a cui stiamo lavorando in questi giorni e che verrà approvato in Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana. Se saremo tutti uniti, ne usciremo presto". Ad affermarlo in un post su Facebook è il viceministro all'Economia, Laura. "Immagino la preoccupazione di molte, e la difficoltà nell'organizzare una quotidianità stravolta da questa pandemia. In un anno - sottolinea- sono cambiate radicalmente le nostre vite. Posso anche ...

