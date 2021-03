Squalificato per blasfemia, Cosmi non ci sta: “Vivo in un Paese laico o no?” (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar – Serse Cosmi non è tipo da cospargersi il capo di cenere. E’ un duro di un calcio d’altri tempi, di quelli che tirano dritti anche se multati per parole impronunciabili. Cosa che indubbiamente oggi farà discutere, ma che difficilmente lo turberà più di tanto. Squalificato per la blasfemia esternata e che lo ha costretto a non seguire la propria squadra nella sfida persa ieri 3-2 contro la Lazio, il tecnico del Crotone si sfoga così in conferenza stampa. blasfemia, Cosmi: “Fino a prova contraria Vivo in un Paese laico” “Il fatto che nemmeno quando si rientra nel tuo spogliatoio non ci si possa lasciare andare, per così dire, implica che la situazione sta sfuggendo di mano secondo me”, dice Cosmi. “Spero si possa prendere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar – Sersenon è tipo da cospargersi il capo di cenere. E’ un duro di un calcio d’altri tempi, di quelli che tirano dritti anche se multati per parole impronunciabili. Cosa che indubbiamente oggi farà discutere, ma che difficilmente lo turberà più di tanto.per laesternata e che lo ha costretto a non seguire la propria squadra nella sfida persa ieri 3-2 contro la Lazio, il tecnico del Crotone si sfoga così in conferenza stampa.: “Fino a prova contrariain un” “Il fatto che nemmeno quando si rientra nel tuo spogliatoio non ci si possa lasciare andare, per così dire, implica che la situazione sta sfuggendo di mano secondo me”, dice. “Spero si possa prendere ...

