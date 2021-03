RetroNerd #49 | Theme Hospital

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 marzo 2021) Oggivi porta indietro nel tempo fino al 1997, per riscoprire un titolo per MS-DOS e Windows:. Un po’ di storia…è un titolo Bullfrog Productions pubblicato da Electronic Arts nel 1997 per MS-DOS e Windows.Nel 1998 è stato convertito per Playstation ed oggi è disponibile per Playstation 3 e PSP tramite il Playstation Network ed acquistabile per PC da GOG.com o da Origin.Il titolo ha ricevuto recensioni molto positive, soprattutto per la grande ironia e comicità che lo caratterizza. Gameplayè un gestionale in cui il giocatore dovrà occuparsi di gestire un ospedale.Sarà necessario costruire stanze volte a quattro tipi di funzione (Diagnosi, Trattamenti, Cliniche e Attrezzature), oltre ad assumere il ...