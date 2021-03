Parigi-Nizza 2021, le pagelle della settima tappa: Roglic spietato, ma voler vincere non è un peccato (Di sabato 13 marzo 2021) Primoz Roglic non si ferma più alla Parigi-Nizza 2021. Lo sloveno ha colto il terzo successo parziale, su sette tappe disputate, nell’odierna frazione che arrivava in vetta a Valdeblore La Colmiane. Il fuoriclasse della Jumbo-Visma, inoltre, è finito al centro delle polemiche per aver superato a cinquanta metri dal traguardo il fuggitivo Gino Mader. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre pagelle. LE pagelle della settima tappa della Parigi-Nizza 2021 PRIMOZ Roglic (JUMBO-VISMA) VOTO 9,5: Molti si sono lamentati per il gesto di Roglic, il quale non ha lasciato il successo di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Primoznon si ferma più alla. Lo sloveno ha colto il terzo successo parziale, su sette tappe disputate, nell’odierna frazione che arrivava in vetta a Valdeblore La Colmiane. Il fuoriclasseJumbo-Visma, inoltre, è finito al centro delle polemiche per aver superato a cinquanta metri dal traguardo il fuggitivo Gino Mader. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre. LEPRIMOZ(JUMBO-VISMA) VOTO 9,5: Molti si sono lamentati per il gesto di, il quale non ha lasciato il successo di ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Parigi-Nizza, terzo successo in quattro giorni per Roglic - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo: Parigi-Nizza, terzo successo in quattro giorni per Roglic - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Parigi-Nizza, terzo successo in quattro giorni per Roglic - napolimagazine : Ciclismo: Parigi-Nizza, terzo successo in quattro giorni per Roglic - apetrazzuolo : Ciclismo: Parigi-Nizza, terzo successo in quattro giorni per Roglic -