Stefania Orlando | ' Dayane Mello? Una delusione | è falsa e livorosa'

(Di venerdì 12 marzo 2021) L'intervista dia CHI ha sconvolto gli equilibri che si erano instaurati in casa: la Queen del GF VIP non è stata molto diplomatica: se ha usato parole di grande amicizia per Zorzi, ...

Advertising

MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MediasetPlay : Direttamente dal #GFVIP, Stefania Orlando entra trionfalmente nello studio di #noneladurso! - Greta34722602 : RT @So_Viperella: Quello che stanno ricevendo Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci sui social è vergognoso. E qui mi fermo perchè il fem… - imnotashamedof : RT @So_Viperella: Quello che stanno ricevendo Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci sui social è vergognoso. E qui mi fermo perchè il fem… - Giulia77028692 : Beh si è proprio Stefania orlando ?? quanto mi manchi ???? @stefyorlando #SOVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

L'intervista dia CHI ha sconvolto gli equilibri che si erano instaurati in casa: la Queen del GF VIP non è stata molto diplomatica: se ha usato parole di grande amicizia per Zorzi, con cui ha avuto ...GF Vip, Patrizia De Blanck delusa da: 'Pensa fosse un'amica' Oggi Patrizia De Blanck ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Vero . E in questa occasione la nobildonna ha ovviamente parlato ...Uno dei rapporti che ha fatto più discutere c’è sicuramente il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Ora, Stefania Orlando aggiunge un piccolo particolare al rapporto tra le due gieffine. La ...A buon intenditor.'. Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip Parole forse che la Cannavò non si aspettava e ha colto l'occasione di rispondere al vetriolo alla Orlando su un post di Andrea Zenga ...