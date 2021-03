'Ndrangheta, catturato dalla Polizia il pericoloso latitante Romeo, si nascondeva a Barcellona (Di venerdì 12 marzo 2021) A , l'Equipo Operativo della Guardia Civil spagnola ha localizzato e catturato il pericoloso latitante di San Luca (RC) Giuseppe Romeo classe 1986, nell'ambito di un'operazione di Polizia resa ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021) A , l'Equipo Operativo della Guardia Civil spagnola ha localizzato eildi San Luca (RC) Giuseppeclasse 1986, nell'ambito di un'operazione diresa ...

Advertising

Adnkronos : 'Ndrangheta, catturato a Barcellona Giuseppe Romeo: era in elenco latitanti più pericolosi - Mania48Mania53 : RT @Adnkronos: 'Ndrangheta, catturato a Barcellona Giuseppe Romeo: era in elenco latitanti più pericolosi - FilippoMammi : #Ndrangheta: catturato in #Spagna il latitante di #SanLuca Giuseppe Romeo #cronaca #Calabria - Barbara68545184 : RT @Adnkronos: 'Ndrangheta, catturato a Barcellona Giuseppe Romeo: era in elenco latitanti più pericolosi - Forever_Purple : RT @Adnkronos: 'Ndrangheta, catturato a Barcellona Giuseppe Romeo: era in elenco latitanti più pericolosi -