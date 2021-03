Benevento | Glik non ha dubbi | “Salvezza nelle nostre mani Gaich mi ricorda…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo il pari contro lo Spezia, ecco un'altra sfida importante in ottica. Ilsi prepara ad affrontare la Fiorentina per la 27^ giornata di campionato e Kamil, leader difensivo e non solo, è carico e non hasul percorso dei suoi.: "alla nostra portata"caption id="attachment 1029197" align="alignnone" width="586"(Getty Images)/captionIntervistato dal Corriere del Mezzogiorno,ha commentato il momento delle Streghe in ottica della permanenza nel massimo campionato: "Siamo artefici del nostro destino e devo dire che siamo contenti del rendimento. Sfido chiunque a metterci dove siamo adesso in classifica ad inizio campionato. Le squadre stanno tutte lì. Il nostro calendario è ottimo. Abbiamo gli scontri ...