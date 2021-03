VIDEO Tirreno-Adriatico 2021: volata vincente di Julian Alaphilippe, ma che rimonta di Mathieu van der Poel (Di giovedì 11 marzo 2021) Spettacolo unico alla Tirreno-Adriatico 2021. Sfida splendida quella andata in scena in quel di Chiusdino, al termine della seconda tappa della Corsa dei due Mari: ad imporsi in uno sprint ristretto è stato Julian Alaphilippe. Il campione del mondo ha anticipato una rimonta devastante da parte di Mathieu van der Poel. Andiamo a rivivere gli highlights delle fasi finali. VIDEO SECONDA TAPPA Tirreno-Adriatico 2021 Ecco il campione del mondo: Julian #Alaphilippe vince la 2a tappa della #TirrenoAdriatico Magrini: “Se non la smette di alzare le mani prima dell’arrivo…” #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/oyxcejZjWH — ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Spettacolo unico alla. Sfida splendida quella andata in scena in quel di Chiusdino, al termine della seconda tappa della Corsa dei due Mari: ad imporsi in uno sprint ristretto è stato. Il campione del mondo ha anticipato unadevastante da parte divan der. Andiamo a rivivere gli highlights delle fasi finali.SECONDA TAPPAEcco il campione del mondo:vince la 2a tappa della #Magrini: “Se non la smette di alzare le mani prima dell’arrivo…” #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/oyxcejZjWH — ...

