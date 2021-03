Calciomercato Juventus | esonero per Pirlo | tre i possibili sostituti

(Di giovedì 11 marzo 2021)I dirigenti starebbero seriamente riflettendo sull’di Andrea: pronto già il sostituto La batosta subita in Champions League contro il Porto, che ne ha determinato un’uscita dalla Champions agli ottavi, ha messo in serio rischio la permanenza dialla. Il giovane allenatore era stato scelto in estate, direttamente da L'articolo proviene da Inews.it.

1 Agnelli: 'Pirlo resta' . Apre così il quotidiano Tuttosport , che spiega come il presidente dellaabbia deciso di andare avanti con l'allenatore, nonostante l'eliminazione agli ottavi di Champions League arrivata contro il Porto.... per la squadra di Vincenzo Italiano pesano i soli due punti conquistati nelle ultime quattro giornate (pari con Parma e Benevento, sconfitte con Fiorentina e), i giallorossi di Filippo ...La pensate come lui? Ecco il suo approfondimento e tutte le motivazioni nell’articolo scritto per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/juve-1-1-1-1 VivoPerLei, dal 2008, è la ...Un altro astigiano, sulle orme di Vasile Mogos, si fa largo nel calcio d’elite. La Juventus vince il derby Primavera contro il Torino e brilla la stella di Luis Hasa, esterno d’attacco classe 2004 all ...