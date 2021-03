Serie C, Cesena-Perugia: big al confronto per la vittoria (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cesena e Perugia in campo oggi all”Orogel Stadium-Dino Manuzzi” dalle 15.00, per il recupero della 22a giornata del campionato di Serie C girone B. Tanto i padroni di casa quanto la formazione umbra, vogliono tornare a vincere, dopo le ultime delusioni. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro. Il momento del Cesena La scorsa settimana per i bianconeri è stata certamente negativa, con le sconfitte arrivate sia contro la Fermana in trasferta (2-1), che contro la Vis Pesaro in casa. In questo secondo caso, decisive sono state le segnature di Di Paola e Nava in favore dei biancorossi. Prima dell’incontro odierno, la squadra di mister Viali ha in classifica 42 punti dopo 26 giornate (12 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte), bottino che consente al Cesena di occupare la settima posizione. Guardando ai soli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021)in campo oggi all”Orogel Stadium-Dino Manuzzi” dalle 15.00, per il recupero della 22a giornata del campionato diC girone B. Tanto i padroni di casa quanto la formazione umbra, vogliono tornare a vincere, dopo le ultime delusioni. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro. Il momento delLa scorsa settimana per i bianconeri è stata certamente negativa, con le sconfitte arrivate sia contro la Fermana in trasferta (2-1), che contro la Vis Pesaro in casa. In questo secondo caso, decisive sono state le segnature di Di Paola e Nava in favore dei biancorossi. Prima dell’incontro odierno, la squadra di mister Viali ha in classifica 42 punti dopo 26 giornate (12 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte), bottino che consente aldi occupare la settima posizione. Guardando ai soli ...

Advertising

apetrazzuolo : TV - La Serie C 2020/2021 è in diretta pay-per-view su Sky Primafila: domani il recupero Cesena-Perugia - sportli26181512 : Serie C, recupero 22^ giornata: Cesena-Perugia in pay-per-view su Sky: Mercoledì 10 marzo, allo Stadio Manuzzi, si… - PerugiaToday : Serie C, girone B: il Carpi travolge il Modena, Perugia ora terzo in classifica - basketinside360 : Serie B - Cesena cresce nel secondo tempo e regola Alessandria - - ROMAcfem : RT @redazioneDNP: Perdono sia #Pomigliano che #RiozzeseComo, per mano di @ChievoWomen e @OrobicaCF . Il #Cesena balza così al secondo post… -