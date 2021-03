Riforma pensioni 2021, ultime proposte: scivolo per gli statali e quota 92? (Di mercoledì 10 marzo 2021) In questi giorni si continua a discutere della futura Riforma delle pensioni, nell’attesa che Il Governo Draghi riprenda il tavolo di Confronto con i sindacati, tra le ultime proposte emerse non possono passare inosservate lo scivolo per la pensione degli statali di Brunetta e la quota 92 proposta da Delrio, Dem, entrambe hanno uno scopo comune permettere il pensionamento anticipato, anche se si basano su categorie e modalità differenti. Per quanto riguarda l’idea di Brunetta é intervenuto in nota stampa Damiano, dicendosi favorevole al ricambio generazionale proposto, mentreper quanto concerne la quota 92 abbiamo avuto modo di confrontarci con Domenico Proietti, Uil, di seguito riporteremo le sue dichiarazioni in ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 10 marzo 2021) In questi giorni si continua a discutere della futuradelle, nell’attesa che Il Governo Draghi riprenda il tavolo di Confronto con i sindacati, tra leemerse non possono passare inosservate loper la pensione deglidi Brunetta e la92 proposta da Delrio, Dem, entrambe hanno uno scopo comune permettere il pensionamento anticipato, anche se si basano su categorie e modalità differenti. Per quanto riguarda l’idea di Brunetta é intervenuto in nota stampa Damiano, dicendosi favorevole al ricambio generazionale proposto, mentreper quanto concerne la92 abbiamo avuto modo di confrontarci con Domenico Proietti, Uil, di seguito riporteremo le sue dichiarazioni in ...

VendettaBenny : RT @FrRagozzino: Francia, nuovi scontri in strada. Il governo ritira il progetto di riforma delle pensioni l’età di equilibrio a 64 anni ht… - nonnaAnita : @ernestocarbone Hanno fatto errori madornali: votato la riforma pensioni fornero contrastato quota 100 lasciando c… - mirkozocchi : #Fisco, #pensioni e #ammortizzatori: #Governo a caccia di 15 miliardi. Prime ricognizioni in vista del Def che dovr… - gpellarin84 : RT @OGiannino: Tic tac, tic tac... il countdow avanza. A fine anno scade Quota100, e più il governo non ne parla più sale possibilità di nu… - gilbertogentili : @Moonlightshad1 ti sei dimenticata Dini..riforma delle pensioni..... -