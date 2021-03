Champions, Juve eliminata! Porto ko 3 - 2 ma a Pirlo non basta (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA - Da Sarri a Pirlo, per la Juve in Europa il risultato non cambia: i bianconeri escono per il secondo anno consecutivo agli ottavi di Champions League arrendendosi solo nei supplementari ad un ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA - Da Sarri a, per lain Europa il risultato non cambia: i bianconeri escono per il secondo anno consecutivo agli ottavi diLeague arrendendosi solo nei supplementari ad un ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - forumJuventus : La Stampa: 'La Juve alza l’antico muro: riecco Bonucci-Chiellini. La Champions chiama e la vecchia guardia risponde… - juventusfc : FT | ?????? ????????????! La Juve rimonta una partita difficile, ne fa tre e porta a casa una vittoria molto importante! E… - SirDiabolik : RT @albo_interista: Chi gode per l'uscita della Juve dalla Champions alzi la mano. #JuventusPorto #ChampionsLeague #UCL - GianMagri90 : RT @nonleggerlo: “S’è aperta la barriera… non so chi ma s’è aperta… non ci crederai, è passata sotto alle gambe di #Ronaldo. S’è girato, ma… -