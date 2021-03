Cannabis in Usa, parte al Senato la riforma federale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel percorso di ritorno verso la “normalizzazione” politica, l’amministrazione Biden non potrà ignorare ulteriormente la questione Cannabis perché forme di regolamentazione sono già vigenti in oltre due terzi dei 50 Stati, per l’ambito terapeutico, e in circa un terzo per quello ricreativo. Sono in vista analoghi traguardi in alcuni Stati chiave quali New Jersey e New York, oltre a Virginia, New Mexico, Maryland, Hawaii, Minnesota, North Dakota. La novità della maggioranza in Senato, seppure di appena un seggio, è stata … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel percorso di ritorno verso la “normalizzazione” politica, l’amministrazione Biden non potrà ignorare ulteriormente la questioneperché forme di regolamentazione sono già vigenti in oltre due terzi dei 50 Stati, per l’ambito terapeutico, e in circa un terzo per quello ricreativo. Sono in vista analoghi traguardi in alcuni Stati chiave quali New Jersey e New York, oltre a Virginia, New Mexico, Maryland, Hawaii, Minnesota, North Dakota. La novità della maggioranza in, seppure di appena un seggio, è stata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis Usa L'appello del 'tiktoker politico' alle famiglie: "Per evitare trappole serve il vostro aiuto" ... giudicato violento, delle proteste di Napoli e per un terzo sulla cannabis terapeutica" . Quali ... l'unico politico italiano presente su Tik Tok è Matteo Salvini, che lo usa in modo adatto al target ...

Giovani e droghe, cresce il consumo anche a Monza. Il dibattito accende il consiglio Il 2% non sa neppure cosa usa. Sempre tra i 15 i 19 anni la cannabis fa la parte del leone , il 3% ha usato cocain a e l' 1.2% eroina, che sta iniziando a riprendere piede. Questi sono i dati ...

Cannabis, pesante l'impatto ambientale delle coltivazioni (ANSA) - MILANO, 09 MAR - E' pesante l'impatto ambientale della produzione della cannabis, soprattutto quella coltivata indoor, cioè all'interno di edifici chiusi: per ogni chilogrammo di fiore secco ...

