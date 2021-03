Wta Dubai 2021: avanzano Muguruza e Kontaveit, Garcia elimina Kerber (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel primo turno del torneo Wta di Dubai 2021 Madison Keys si sbarazza con un doppio 6-1 di En-Shuo Liang, mentre Anastasia Potapova supera in due set 6-3 6-2 Laura Siegemund. Successo agevole anche per Markéta Vondrousova ed Elena Rybakina che eliminano in due parziali Ana Bogdan e Saisai Zheng. Staccano il passa per il secondo turno anche Jessica Pegula, Anett Kontaveit e Sorana Cirstea che non hanno alcun problema a battere rispettivamente Timea Babos, Yaroslava Shvedova e Lesia Tsurenko. La sorpresa di giornata arriva dalla francese Caroline Garcia che batte in rimonta la numero 26 del ranking Wta Angelique Kerber, rifilandole un 3-6 6-2 6-4; fuori anche Krystina Pliskova, costretta ad arrendersi in tre set 7-6(5) 6-7(6) 6-3 alla ceca Tereza Martincova. Jelena Ostapenko, JIl ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel primo turno del torneo Wta diMadison Keys si sbarazza con un doppio 6-1 di En-Shuo Liang, mentre Anastasia Potapova supera in due set 6-3 6-2 Laura Siegemund. Successo agevole anche per Markéta Vondrousova ed Elena Rybakina cheno in due parziali Ana Bogdan e Saisai Zheng. Staccano il passa per il secondo turno anche Jessica Pegula, Anette Sorana Cirstea che non hanno alcun problema a battere rispettivamente Timea Babos, Yaroslava Shvedova e Lesia Tsurenko. La sorpresa di giornata arriva dalla francese Carolineche batte in rimonta la numero 26 del ranking Wta Angelique, rifilandole un 3-6 6-2 6-4; fuori anche Krystina Pliskova, costretta ad arrendersi in tre set 7-6(5) 6-7(6) 6-3 alla ceca Tereza Martincova. Jelena Ostapenko, JIl ...

