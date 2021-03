NBA All-Star Game 2021: il Team Lebron demolisce il Team Durant grazie a un infallibile Antetokounmpo e alle triple di Lillard e Curry (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Team Lebron stravince l’All-Star Game NBA 2021 rifilando un perentorio 170-150 al Team Durant. Tre sono stati i grandi protagonisti della sfida, vale a dire il greco Giannis Antetokounmpo, il quale ha vinto il premio di MVP del match grazie a una prestazione da 35 punti con il 100% dal campo (sedici tiri segnati su altrettanti segnati), Stephen Curry e Damian Lillard. Gli ultimi due citati hanno segnato rispettivamente 28 punti il play dei Warriors e 32 quello dei Blazers e hanno realizzato otto triple a testa. L’evento è iniziato, in via del tutto eccezionale, con due delle tradizionali prove del sabato, vale a dire lo Skills ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilstravince l’All-NBArifilando un perentorio 170-150 al. Tre sono stati i grandi protagonisti della sfida, vale a dire il greco Giannis, il quale ha vinto il premio di MVP del matcha una prestazione da 35 punti con il 100% dal campo (sedici tiri segnati su altrettanti segnati), Stephene Damian. Gli ultimi due citati hanno segnato rispettivamente 28 punti il play dei Warriors e 32 quello dei Blazers e hanno realizzato ottoa testa. L’evento è iniziato, in via del tutto eccezionale, con due delle tradizionali prove del sabato, vale a dire lo Skills ...

