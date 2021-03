Domenica In, Mara Venier fuori di sé: “Si dia una calmata e mi risponda ora, in diretta …” (Di lunedì 8 marzo 2021) Ieri, 7 marzo è andata in onda un’altra puntata di Domenica In, per lo più dedicata al Festival di Sanremo che si è appena concluso. Mara Venier ha ospitato tanti cantanti che erano andati al Festival tutti molto contenti di fare due chiacchiere con la regina della Domenica di Rai 1. Mara Venier ospita Achille Laura che le dice “volevo venire da te” Ieri a Domenica In, tra gli altri artisti che hanno partecipato al Festival è andato ospite Achille Lauro che ha fatto una grande dichiarazione di stima alla Venier dicendole: “Ho partecipato al Festival solo per venire da te, Mara” e la Venier, felicissima, gli ha risposto: “Ci amiamo molto”. Mara Venier ha sempre appoggiato e ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 8 marzo 2021) Ieri, 7 marzo è andata in onda un’altra puntata diIn, per lo più dedicata al Festival di Sanremo che si è appena concluso.ha ospitato tanti cantanti che erano andati al Festival tutti molto contenti di fare due chiacchiere con la regina delladi Rai 1.ospita Achille Laura che le dice “volevo venire da te” Ieri aIn, tra gli altri artisti che hanno partecipato al Festival è andato ospite Achille Lauro che ha fatto una grande dichiarazione di stima alladicendole: “Ho partecipato al Festival solo per venire da te,” e la, felicissima, gli ha risposto: “Ci amiamo molto”.ha sempre appoggiato e ...

Advertising

Raiofficialnews : ??Oltre quattro ore di diretta, dalle 15.30 su @RaiUno: #DomenicaIn - Speciale #Sanremo2021. Dal Teatro Ariston co… - Adnkronos : #Sanremo2021, @extraliscio furiosi con #MaraVenier: 'Invitati a #DomenicaIn e poi mandati via' - Adnkronos : .@extraliscio, #MaraVenier: 'Nessuno mandato via da #DomenicaIn' - GiuseppeporroIt : Domenica In, Willie Peyote voleva evitare di andare in trasmissione da Mara: le parole che l'asceranno l'amaro in b… - SerieTvserie : Domenica In, Extraliscio esclusi dallo speciale sanremese. Elisabetta Sgarbi all’attacco. Mara Venier replica in di… -