Covid, Crisanti: "Lockdown nazionale? La gente è stufa, non ci crede più" (Di lunedì 8 marzo 2021) "Un Lockdown nazionale per poter affrontare la vaccinazione di massa? Penso la gente sia stufa, non ci crede più. A questo punto facciamo senza. Altrimenti si stressa la popolazione e li teniamo in casa per 3 settimane senza ottenere nulla".

