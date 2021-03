ATP Marsiglia | Sinner-Barrere | programma | orario | tv | streaming

(Di domenica 7 marzo 2021) Ritorna in campo Jannik, e lo farà domani all’ATP 250 di, alias Open 13, storico appuntamento francese della stagione indoor che precede i tornei americani (in realtà quest’anno solo uno, viste le vicende di Indian Wells spostato in avanti a data ignota). L’altoatesino, uscito al primo turno a Montpellier, troverà il padrone di casa Gregoire, con cui non ha mai diviso il campo. Un giocatore, quello di Boulogne-Billancourt, che quest’anno vanta come miglior risultato gli ottavi, partendo dalle qualificazioni, proprio all’Open Sud de France, dove è stato eliminato nettamente (6-0 6-3) dallo spagnolo Roberto Bautista Agut. Parte di tabellone, questa, capeggiata da Daniil Medvedev, il russo che, da numero 1 del seeding, è già certo di salire al secondo posto del ranking mondiale da lunedì 15. E questa, a suo modo, ...

Partenza domani 8 marzo per il torneo francese250 da 334.240 euro di montepremi, di scena sul veloce indoor di, nella Francia meridionale. Grandi aspettative per il rientro in campo di Jannik Sinner , diciannovenne di Sesto ...Jannik Sinner conferma la relazione con l'influencer Maria Braccini nel corso di un'intervista a Rai Sud Tirolo dove conferma anche la sua presenza al torneo250 di, visto che il ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di lunedì 8 marzo, per quanto concerne l'Atp 250 di Marsiglia 2021. Jannik Sinner esordirà sul palcoscenico francese, da testa di serie numero 5, affrontand ...Ritorna in campo Jannik Sinner, e lo farà domani all'ATP 250 di Marsiglia, alias Open 13, storico appuntamento francese della stagione indoor che precede i tornei americani (in realtà quest'anno solo ...