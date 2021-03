Lombardia, ancora intoppi nel portale per i vaccini: appuntamenti annullati a over 80 e insegnanti (Di sabato 6 marzo 2021) ancora intoppi nel portale della Lombardia riservato alle adesioni per le vaccinazioni contro il Coronavirus. Il sito di Aria spa – che proprio per le sue deludenti prestazioni verrà sostituito tra 3 settimane da uno strumento di Poste Italiane – sta causando in queste ore non pochi problemi a chi tenta di farsi fissare un appuntamento. Come raccontato dal Corriere della Sera, sono numerose le segnalazioni di annullamenti di prenotazioni arrivate tramite SMS a over 80 e insegnanti. Proprio ieri, 5 marzo, una signora di oltre 80 anni aveva ricevuto il messaggio di conferma dopo l’operazione sul portale: «Caro cittadino, Regione Lombardia la invita alla vaccinazione anti-Covid 19», le hanno comunicato allegando data, ora e luogo. Poco dopo, però, è ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021)neldellariservato alle adesioni per le vaccinazioni contro il Coronavirus. Il sito di Aria spa – che proprio per le sue deludenti prestazioni verrà sostituito tra 3 settimane da uno strumento di Poste Italiane – sta causando in queste ore non pochi problemi a chi tenta di farsi fissare un appuntamento. Come raccontato dal Corriere della Sera, sono numerose le segnalazioni di annullamenti di prenotazioni arrivate tramite SMS a80 e. Proprio ieri, 5 marzo, una signora di oltre 80 anni aveva ricevuto il messaggio di conferma dopo l’operazione sul: «Caro cittadino, Regionela invita alla vaccinazione anti-Covid 19», le hanno comunicato allegando data, ora e luogo. Poco dopo, però, è ...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, l’ultimo caso Lombardia: “In zona gialla una settimana più del dovuto, i dati non erano ancora consoli… - pfmajorino : Covid in Lombardia, prenotazioni cancellate e falla nel portale web. La campagna vaccinale si inceppa ancora - Corriere : Prenotazioni cancellate e falla nel portale: in Lombardia la campagna vaccinale si ince... - krikkla : RT @pfmajorino: Covid in Lombardia, prenotazioni cancellate e falla nel portale web. La campagna vaccinale si inceppa ancora - 60_cla : RT @pfmajorino: Covid in Lombardia, prenotazioni cancellate e falla nel portale web. La campagna vaccinale si inceppa ancora -