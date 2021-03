Ultime Notizie Roma del 05-03-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno emergenza covid in apertura le reti medio Nazionale ha raggiunto quota 1,06 la scorsa settimana il valore era a 0,99 tra marzo e dicembre 2020 si sono registrati c’è 8178-2 in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 nel periodo ottobre-dicembre 2020 si sono contati 213000 42.000 in più rispetto alla media dello stesso periodo dal 2015 al 2019 il contributo più rilevante proviene dall’ aumento delle morti degli over 80 In totale sono decedute è 76700 8 per in più rispetto al quinquennio precedente in quella fascia di età il bilancio della prima fase dell’epidemia è particolarmente pesante per la Lombardia + 111,8% di decessi dall’inizio dellefino alla fine del 2020 l’incidenza dei decessi sulla modalità per il complesso delle ...