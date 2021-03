“Sei imbarazzante” Gaffe di Fiorello | i social non perdonano e lo attaccano pesantemente Cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 5 marzo 2021) Durante la terza puntata del Festival di Sanremo una battutina scherzosa diè stata vista come un attacco personale, oggi che il politicamente corretto ha tolto il gusto dello scherzo, e che vige la censura su qualunque cosa si dica, bisogna stare attenti che una osservazione che in passato sarebbe stata presa per quello che è, una battuta, diventa subito motivo di polemica. La magrezza di Vittoria Così, all’arrivo della bellissima modella Vittoria Ceretti, l’innocua battuta di: “Tu sei bella magretta eh?” a cui la donna ha subito ribattuto: “Bah però un po’ di formette ce le ho” ha scatenato la furia degli utenti dei. Tra i commenti: Ma come si permette? I commenti sul peso non si fanno né sul palco di Sanremo né in qualsiasi altro luogo. Bisogna farsi gli affari ...