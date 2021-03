Pirlo | “Manca la grinta? Le cose importanti sono tecnico-tattiche”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 marzo 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha presentato la partita con la Lazio in conferenza stampa. La Lazio è una grande squadra che ha un gioco ben definito. I risultati parlano per loro, non sarà facile. Pensiamo prima alla Lazio, poi al Porto. Dispiace per l’assenza di Bentancur, non abbiamo grande scelta, quindi dovremo inventarci qualcosa. De Ligt non si è allenato, vedremo domani come starà. Bonucci ha fatto parte dell’allenamento ma viene da 16 giorni di inattività, non è sicuro che parta titolare. Morata sta meglio, speriamo possa fare più di mezzora. Arthur? Il dolore sta diminuendo, speriamo possa rientrare presto. Se McKennie pensa di essere arrivato al top ha sbagliato tutto. Ramsey potrà essere della partita. Cristiano Ronaldo avrebbe bisogno di tirare un po’ il fiato, ma siamo contati e quindi stringerà i denti anche nelle prossime partite. È un grande ...