Chi è Davide Shorty di Sanremo Giovani 2021? Età e Instagram

Scopriamo tutto ciò che c'è da sapere su Davide Shorty, cantante che nel 2021 sale sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Dalla vita professionale a quella privata.

Chi è Davide Shorty

Nome e Cognome: Davide Sciortino
Nome d'arte: Davide Shorty
Data di nascita: 27 giugno 1989
Luogo di Nascita: Palermo
Età: 31 anni
Altezza: 1,75 m
Peso: informazione non disponibile
Segno zodiacale: Cancro
Professione: cantante, docente

L'articolo proviene da Novella 2000.

