Documento unico - Le associazioni automotive: "Posticipate l'entrata in vigore di almeno sei mesi"

L'entrata in vigore del Documento unico di circolazione e proprietà dei veicoli deve essere posticipata di almeno sei mesi. A sostenerlo sono le rappresentanze del settore auto italiano (Anfia, Aniasa, Assilea, Federauto, Unasca e Unrae) che, con una lettera indirizzata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini, hanno chiesto di rinviare l'implementazione del nuovo sistema per le pratiche di immatricolazione e passaggio di proprietà dei veicoli che, allo stato attuale, sarà operativo a partire dal 31 marzo. I tempi non sono maturi. Introdotta da una legge del 2015 e disciplinata da una norma del 2017, la nuova carta di circolazione sarebbe dovuta entrare in vigore più di due anni fa, ma il tutto è stato posticipato diverse volte, l'ultima a ...

