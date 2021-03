Al via la produzione del nuovo Ducati Monster (Di giovedì 4 marzo 2021) Ha preso il via nello stabilimento di Borgo Panigale la produzione del nuovo Monster, che sarà disponibile in tutti i concessionari della rete Ducati a partire dal mese di aprile 2021. Alla fase di assemblaggio del primo esemplare uscito dalla linea di produzione hanno assistito anche i piloti MotoGP Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Enea Bastianini e Luca Marini (Team Esponsorama Racing), i quali, poco prima di partire per i test della stagione sportiva 2021 in Qatar, si sono recati in fabbrica per questa speciale occasione e hanno potuto osservare in prima persona la nascita del nuovo modello attraverso le spiegazioni degli esperti operatori di linea (qui il link per vedere il video ). Bagnaia, Bastianini e Marini hanno passato un’intera mattinata in ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Ha preso il via nello stabilimento di Borgo Panigale ladel, che sarà disponibile in tutti i concessionari della retea partire dal mese di aprile 2021. Alla fase di assemblaggio del primo esemplare uscito dalla linea dihanno assistito anche i piloti MotoGP Pecco Bagnaia (Lenovo Team), Enea Bastianini e Luca Marini (Team Esponsorama Racing), i quali, poco prima di partire per i test della stagione sportiva 2021 in Qatar, si sono recati in fabbrica per questa speciale occasione e hanno potuto osservare in prima persona la nascita delmodello attraverso le spiegazioni degli esperti operatori di linea (qui il link per vedere il video ). Bagnaia, Bastianini e Marini hanno passato un’intera mattinata in ...

gponedotcom : Ducati Monster 2021: al via la produzione della naked italiana: Sarà disponibile in tutti i concessionari della ret… - Italpress : Al via la produzione del nuovo Ducati Monster - marinelli1957 : Si gira un film a Terminillo e la produzione cerca comparse: come candidarsi - ChristianGerde2 : RT @RegLombardia: Altri 4 mln per il #bandoAlVIA, che sostiene i nuovi investimenti da parte delle imprese per rendere la produzione più ef… - Moto_it : I primi esemplari escono dalla linea, tenuti a battesimo da Bagnaia, Marini e Bastianini. Arriverà nelle concession… -