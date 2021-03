Sassuolo-Napoli 3-3 | gol e spettacolo al Mapei Stadium

(Di mercoledì 3 marzo 2021)3-3, questo il risultato dopo i novanta minuti regolamentari. Una gara spettacolare quella andata in scena alvalevole per la 25a giornata di Serie A.3-3: che gara è stata? La partita ha regalatoe bellissimi gol per il pareggio tra due ottime squadre. Ilha avuto la bravura e la fortuna di sbloccare il risultato grazie ad un autogol di Maksimovic. Autogol che ilè riuscito a colmare grazie alla rete di Zielinski al minuto 38. Ilperò ha avuto il dominio del gioco per lunghi tratti della partita. La qualità dei ragazzi di De Zerbi è emersa grazie alle ottime prestazioni di Defrel, Locatelli e Berardi. Quest’ultimo ha dimostrato ...

Sporf : ? 34’ ?? Sassuolo 1-0 Napoli ?? ? 38’ ?? Sassuolo 1-1 Napoli ?? ? 45’ ?? Sassuolo 2-1 Napoli ?? ? 72’ ?? Sassuolo 2-2… - ZZiliani : Imperdonabile ingenuità finale del #Napoli, giusto rigore per il #Sassuolo e 3-3 all'ultimo tuffo. Resta il disgust… - sscnapoli : ?? | I convocati di #SassuoloNapoli ?? - tifoso_perfetto : @millansantamar @sscnapoli Ma tu hai visto che immensa differenza di organizzazione di gioco tra lo scarso Sassuolo… - Emanuelefire : RT @RaffaeleDeSa: #SassuoloNapoli - Amici e tifosi del #Napoli, anche oggi vi porto le pagelle dei nostri ragazzi. Ennesima delusione, sper… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Napoli

...del, le sue prestazioni negative e i risultati che latitano continuano a incendiare la tifoseria partenopea. Gattuso è sulla graticola già da tempo e anche nel match con ille scelte ...Termina con uno spettacolare 3 - 3 la sfida al Mapei Stadium tra, partita delle 18.30 della 24esima giornata di Serie A . I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio per 2 - 1 grazie all'autorete di Maksimovic e al rigore di Berardi, ...Queste le parole del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi al termine della gara con il Napoli terminata per 3-3: “Quando vengo davanti alle tv dico quello che ho visto e oggi per me abbiamo fatto una ...Raggiunto al 95' in casa del Sassuolo, in casa Napoli continua il momento delicato e il silenzio stampa imposto dalla società. Il 3-3 di Caputo nel finale però ha acceso gli animi in campo con il capi ...