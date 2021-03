Fortuna Imperatrix mundi

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 4 marzo 2021) Pietro Loffredo, ha disegnato un cornetto, il suo personalissimo eto soggetto, su cento dieci euro che ha immesso in circolo, facendole diventare delle opere d’arte. Di OLGA CHIEFFI “Ovelut luna statu variabilis semper crescis aut decrescis vita detestabilis nunc obdurat et tunc curat ludo mentis aciem egestatem potestatem dissolvit ut glaciem”. Questo breve interludio è tratto dal primo dei due movimenti – forse il più famoso – di , sezione iniziale dei Carmina Burana, una raccolta di canzoni medievali composte da studenti e chierici tedeschi anonimi intorno al 1150. I versi pongono in rilievo l’impotenza umana di fronte alla cecità dellae alla crudeltà della cattiva sorte; un sentimento costantemente presente nel cuore degli uomini del Medioevo, quando guerra e peste falcidiavano inesorabilmente le ...