Sanremo 2021, ecco chi è il fidanzato di Francesca Michielin (Di martedì 2 marzo 2021) Fedez e Francesca Michielin tornano con un nuovo singolo insieme a 7 anni dal successo di “Magnifico” e lo presentano alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. “Il pezzo parla di amore, di un amore trasversale. Rispetto ai brani precedenti è molto più maturo”, ha spiegato la cantante che torna a cantare l’amore. Ma da cosa trarrà ispirazione la cantautrice di Bassano del Grappa? Sulla propria vita sentimentale non si è mai sbottonata più di tanto, quel poco che si sa lo si deduce da qualche gossip e da alcune sue espressioni durante una puntata del talk di Rai 1 Vieni da me dello scorso maggio. Ospite di Caterina Balivo, infatti, Francesca Michielin era arrossita quando la conduttrice le aveva citato il nome di “Ramiro Lavy“, frontman dei Selton, come papabile principe azzurro. Ramiro Lavy, nome ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Fedez etornano con un nuovo singolo insieme a 7 anni dal successo di “Magnifico” e lo presentano alla 71esima edizione del Festival di. “Il pezzo parla di amore, di un amore trasversale. Rispetto ai brani precedenti è molto più maturo”, ha spiegato la cantante che torna a cantare l’amore. Ma da cosa trarrà ispirazione la cantautrice di Bassano del Grappa? Sulla propria vita sentimentale non si è mai sbottonata più di tanto, quel poco che si sa lo si deduce da qualche gossip e da alcune sue espressioni durante una puntata del talk di Rai 1 Vieni da me dello scorso maggio. Ospite di Caterina Balivo, infatti,era arrossita quando la conduttrice le aveva citato il nome di “Ramiro Lavy“, frontman dei Selton, come papabile principe azzurro. Ramiro Lavy, nome ...

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - infoitcultura : Sanremo 2021, le anticipazioni sui look ei primi bozzetti - Look da Vip - infoitcultura : Sanremo 2021: la scaletta dei cantanti. L'ordine di uscita della prima serata -