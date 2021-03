Lioness, Shira Haas di Unorthodox sarà la protagonista di una serie sulla vita di Golda Meir (Di martedì 2 marzo 2021) Lioness, Shira Haas di Unorthodox sarà la protagonista di una serie che racconterà la vita di Golda Meir, prodotta da Barbra Streisand. In questi giorni nel mercato televisivo premium sta per arrivare un nuovo progetto prodotto da Barbra Streisand, dal titolo Lioness. Si tratta di una serie che racconterà la vista di Golda Meir interpretata dall’attrice Shira Haas, nota al grande pubblico per la miniserie Netflix, Unorthodox, per la quale ha ricevuto una nomination agli Emmy 2020. La potenziale serie è prodotta da Nina Tassler (ex presidente CBS) e Denise Di Novi da ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 2 marzo 2021)diladi unache racconterà ladi, prodotta da Barbra Streisand. In questi giorni nel mercato televisivo premium sta per arrivare un nuovo progetto prodotto da Barbra Streisand, dal titolo. Si tratta di unache racconterà la vista diinterpretata dall’attrice, nota al grande pubblico per la miniNetflix,, per la quale ha ricevuto una nomination agli Emmy 2020. La potenzialeè prodotta da Nina Tassler (ex presidente CBS) e Denise Di Novi da ...

