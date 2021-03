Arcuri licenziato | Santanchè svela la richiesta di Giorgia Meloni a Draghi | «Basta con…»

(Di lunedì 1 marzo 2021). Il premierha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Un generale, che ha ricoperto vari incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. L’allontanamento diera nell’aria: se ne è parlato molto ieri anche ad “Omnibus” su La7. Are un retroscena curioso Daniela, che ha parlato di un dettaglio sulla leader di Fratelli di Italia. leggi anche l’articolo —> Governo, Cartabia gela Franceschini: «Qui pensiamo al paese, non ai partiti» «La prima cosa che ha detto laè stataprimule», ha ...

Corriere : Arcuri congedato da Draghi: il generale Figliuolo è il nuovo Commissario per emergenza ... - chedisagio : La scelta di un generale dell'esercito è significativa. - Dorian221190 : RT @Corriere: Arcuri congedato da Draghi: il generale Figliuolo è il nuovo Commissario per emergenza ... - figliocomunista : +++ #Arcuri licenziato, finalmente si sbloccano l'un milione di posti di lavoro promessi da Berlusconi +++ - TarallucciE : RT @FakeNews_24: +++ #Arcuri licenziato, perde tutte le deleghe: La disoccupazione schizza al 90% +++ -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri licenziato

Il generale Francesco Paolo Figliuolo è il nuovo commissario straordinario all'emergenza Covid - 19 : questo quanto deciso dal premier Mario Draghi, che haDomenicodopo settimane di voci e indiscrezioni . Ma chi è il nuovo titolare della gestione della pandemia in Italia? "Metterò tutto me stesso e tutto l'impegno possibile per ..." Rimosso il Commissario, al suo posto designato il Generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta !", scrive soddisfatto su Twitter il ...Il generale Francesco Paolo Figliuolo è appena stato nominato da Draghi Commissario straordinario per l'emergenza Covid. A quanto pare questo è il suo profilo Facebook ...Mario Draghi licenzia Domenico Arcuri e nomina il generale Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario all'emergenza Covid ...