-Inter-Genoa 3-0: tris dei nerazzurri che allungano sugli avversari (Di domenica 28 febbraio 2021) Oggi 28 Febbraio 2021 nello Stadi Giuseppe Meazza alle ore 15:00 si è disputata la gara -Inter-Genoa di Serie A. Un Inter travolgente che a meno di un minuto dall’inizio del gioco con un lampo improvviso trova la rete con Lukaku. Anche Lautaro prova a colpire gli avversari ma non c’è nulla da fare. Nella ripresa il risultato cambia nuovamente ma solo per l’Inter che riesce a segnare due reti con Darmian e Sanchez. Pre Inter-Genoa: le dichiarazioni di Davide Ballardini Inter-Genoa: quali sono state le formazioni ufficiali? Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, Lautaro. Genoa (3-5-2): Perin, Zapata, Radovanovic, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Oggi 28 Febbraio 2021 nello Stadi Giuseppe Meazza alle ore 15:00 si è disputata la gara -di Serie A. Untravolgente che a meno di un minuto dall’inizio del gioco con un lampo improvviso trova la rete con Lukaku. Anche Lautaro prova a colpire glima non c’è nulla da fare. Nella ripresa il risultato cambia nuovamente ma solo per l’che riesce a segnare due reti con Darmian e Sanchez. Pre: le dichiarazioni di Davide Ballardini: quali sono state le formazioni ufficiali?(3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, Lautaro.(3-5-2): Perin, Zapata, Radovanovic, ...

Inter : ?? | MAGLIA Per #InterGenoa, squadra in campo con una patch speciale #InterClub ?? Vuoi scoprire tutti i dettagli?… - pisto_gol : Int-Gen 3:0 L’Inter supera l’ostacolo Genoa e vola a +10 sulla Juve: gol lampo di Lukaku dopo 54”, traversa di Bare… - SkySport : ULTIM’ORA ? INTER, NEGATIVI I TAMPONI NEL GRUPPO SQUADRA ALLE 15 IN CAMPO CONTRO IL GENOA AL “MEAZZA” ? #SkySport… - giuseppe6471 : Che bello battere il Genoa come un Milan qualunque ????? #InterGenoa #Inter #Milan - ValerioLettieri : PAGELLE INTER-GENOA: LUKAKU FANTASTICO. NESSUNA INSUFFICIENZA -