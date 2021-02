Iacopo Melio guarito dal Covid lascia l' ospedale | ' Ho vinto io'

(Di domenica 28 febbraio 2021) Una bella notizia annunciata con una frase secca: 'Hoio". Dopo 27 giorni di ricovero per, consigliere del Partito democratico nel Consiglio regionale della Toscana, 28enne ...

Dopo 27 giorni di ricovero, il consigliere del Partito democratico nel Consiglio regionale della Toscana è negativo "Ho vinto io". Dopo 27 giorni di ricovero per Covid, consigliere del Partito democratico nel Consiglio regionale della Toscana, 28enne disabile fondatore della onlus #Vorreiprendereiltreno, ha lasciato l'ospedale San Giuseppe di Empoli (...Una bella notizia annunciata con una frase secca: 'Ho vinto io". Dopo 27 giorni di ricovero per Covid, consigliere del Partito democratico nel Consiglio regionale della Toscana, 28enne disabile fondatore della onlus #Vorreiprendereiltreno, ha lasciato l'ospedale San Giuseppe di Empoli (..."Il bastardo ti cambia nel corpo e nella testa". Lo chiama così il Covid Iacopo Melio nel suo lungo post su Facebook nel quale annuncia di aver finalmente lasciato l'ospedale dopo gli ultimi 27 giorni ...FIRENZE: L'anticipazione sul numero dei nuovi casi è arrivata dal presidente Giani, felice per la negatività al virus dell'attivista Iacopo Melio ...