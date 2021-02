Teatro Comunale, Mastella: “Resta il problema della gestione” (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Hortus Conclusus, Teatro Comunale, ma anche scuole. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a margine della presentazione sui nuovi servizi dell’anagrafe presso le tabaccherie, sollecitato dalla stampa presente ha parlato anche della nuova chiusura della didattica in presenza a seguito dell’ultimo provvedimento adottato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. Clemente Mastella sul punto ha voluto tenere alta l’attenzione: “Purtroppo la variante inglese aggredisce anche la Campania in maniera prepotente e disarmante. Gli ospedali tra qualche mese saranno nuovamente intasati. Dobbiamo vaccinare tutti e speriamo che continui la vaccinazione per gli ottantenni e poi per le altre categorie”. Il primo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Hortus Conclusus,, ma anche scuole. Il sindaco di Benevento, Clemente, a marginepresentazione sui nuovi servizi dell’anagrafe presso le tabaccherie, sollecitato dalla stampa presente ha parlato anchenuova chiusuradidattica in presenza a seguito dell’ultimo provvedimento adottato dal presidenteRegione Vincenzo De Luca. Clementesul punto ha voluto tenere alta l’attenzione: “Purtroppo la variante inglese aggredisce anche la Campania in maniera prepotente e disarmante. Gli ospedali tra qualche mese saranno nuovamente intasati. Dobbiamo vaccinare tutti e speriamo che continui la vaccinazione per gli ottantenni e poi per le altre categorie”. Il primo ...

